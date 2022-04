ATP: Die treuesten Top-Ten-Mitstreiter von Rafael Nadal der letzten 17 Jahre

Wer war in den letzten 17 Jahren am längsten gemeinsam mit Rafael Nadal innerhalb der Top Ten des ATP-Rankings? Ein motivierter Twitter-User hat die Antwort in einer schönen Tabelle verarbeitet.

Unfassbar was Rafael Nadal für den Tennissport geleistet hat. 17 Jahre durchgehend in einem Einzelsport in den Top Ten der Weltbesten platziert zu sein, gehört mitsamt der 21 Grand-Slam-Titel, die der Mallorquiner in seiner beeindruckenden Karriere (bislang) gesammelt hat, wahrscheinlich zu den größten Errungenschaften des erfolgsverwöhnten Spaniers. Innerhalb des langen Zeitraums vom 25. April 2005 bis zum 25. Aprill 2022 sind eine Menge weltverändernder Dinge vonstatten gegangen - Weltwirtschaftskrisen, eine Corona-Pandemie, Kriege im Irak, im Jemen, in Afghanistan und nun auch in der Ukraine - Nadal hat aber für Kontinuität zumindest im Tennissport gesorgt.

Wer waren in diesen 866 Wochen die Spieler, die die längsten Zeiträume mit dem "Stier aus Manacor" unter den besten zehn der Welt standen? Eine Frage, auf die Twitter-User "AnnaK4Ever" alle Antworten gefunden hat. So überrascht es wohl die wenigsten, dass Roger Federer mit 825 gemeinsamen Wochen der Spieler ganz oben in der Liste ist. Die große Rivalität zwischen den beiden lebenden Legenden kam ja nicht von ungefähr - immerhin standen sich "Fedal" ja in den Jahren insgesamt 40-mal als Konkurrenten auf den Courts der ATP-Tour gegenüber.

Von Andre Agassi bis Carlos Alcaraz

Selbstredend ist die Nummer zwei der Liste kein geringerer als Novak Djokovic, der mitsamt Andy Murray im letzten Tennisjahrzehnt zu den Top Four unseres Lieblingssports gezählt werden durfte. Mit 731 Wochen hat der Serbe einen deutlichen Vorsprung auf den schottischen Ehrenmann, der jedoch in den letzten Jahren aufgrund seiner manigfachen Hüftprobleme nicht mehr zu alter Stärke zurückfinden konnte und mit 494 gemeinsamen Top-Ten-Wochen dennoch eine ansehnliche Summe zusammenbringt.

Die restliche Liste liest sich wie das Who-is-who des Männertennis - teils auch aus einer anderen Zeit. Denn Namen wie Andre Agassi (50 Wochen), Lleyton Hewitt (48) aber auch Nikolay Davydenko (268), Robin Söderling (108) oder Mikhail Youzhny (26) lassen einen wahren Tennis-Kenner in nostalgischere Gefühle abdriften. Neuestes Mitglied im illustren Kreis ist übrigens Carlos Alcaraz, der genau 17 Jahre nach Nadal, das erste Mal unter die besten zehn Tennisspieler der Welt eindringen konnte. Übrigens: Der einzige Deutsche, der in der Liste zu finden ist, ist Alexander Zverev mit 230 Wochen. Mit Dominic Thiem (260) und Jürgen Melzer (17) finden sich sogar zwei Österreicher in der Übersicht.