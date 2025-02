ATP Doha: Berrettini besiegt zweifachen Doha-Champion Djokovic

Überraschung im Sechzehntelfinale! Beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha hat sich Matteo Berrettini sensationell mit 7:6 (4) und 6:2 gegen Novak Djokovic durchgesetzt. Im Achtelfinale trifft der Italiener auf Tallon Griekspoor. Stefanos Tsitsipas musste eine Drei-Satz-Niederlage einstecken.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 22:28 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini besiegt zum ersten mal in seiner Karriere Novak Djokovic

Vier Mal trafen Djokovic und Berrettini auf der ATP-Tour aufeinander, vier Mal ging der Serbe als Sieger vom Platz. Das letzte Aufeinandertreffen fand allerdings 2021 statt – es war also Zeit für eine Neuauflage des Wimbledon Finals 2021.

Bei den letzten beiden Begegnungen konnte Berrettini dem Rekordspieler den ersten Satz abnehmen, so auch heute. Der erste Durchgang war fast von absoluter Identität geprägt. Nur zu Beginn servierte der zweifache Doha-Titelträger Djokovic deutlich besser als der Italiener und hatte keinerlei Probleme, seine Aufschlagspiele durchzubringen, bis zum 2:2. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger musste drei Breakbälle abwehren, ehe er selbst drei Breakbälle vergab. Beim 5:5 war das Verhältnis der gewonnen Punkte mit zu 29:29 ausgeglichen, die erste Aufschlagquote war fast gleich, Breakchancen gab es keine weiteren mehr. Es ging also in den Tiebreak. Der amtierende Kitzbühel-Champion fand dort allerdings den besseren Start und gewann die Satzverlängerung mit 7:4.

Im Achtelfinale gegen Struff-Bezwinger Tallon Griekspoor

Im zweiten Satz setzte der 28-jährige Berrettini seinen Höhenflug des ersten Satzes fort und sicherte sich die 3:0-Führung. Der Italiener bestach vor allem mit seinem präzisen, ersten Aufschlag, der ihm auch die 4:1-Führung brachte. Denn sobald der Ball im Spiel war, war es Djokovic der die Ballwechsel dominierte. Wohingegen der ehemalige Weltranglistensechste anfing, teilweise zu passiv zu spielen. Trotz der lauten Unterstützung des Publikums für den serbischen Star, fand Berrettini wieder zu seiner offensive Spielweise zurück und ging mit 5:2 in Führung. Djokovic wehrte den ersten Matchball mit einem traumhaften Halb-Volley ab, den zweiten Matchball konnte der zweifache Doha-Champion jedoch nicht mehr abwehren.

Stefanos Tsistipas verliert Auftaktprobe

Für den sechsgesetzten Tistipas war in Runde Eins ebenfalls schon Schluss. Gegen Hamad Medjedovic zog der Grieche aber wirklich kein einfaches Los. Erst vor drei Tagen besiegte Medjedovic Daniil Medvedev – heute musste der Grieche eine 6:7 (6), 7:5 und 7:6 (5) Niederlage gegen den 21-jährigen Youngster hinnehmen.

