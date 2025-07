ATP Toronto: Altmaier muss sich Watanuki geschlagen geben

Für Daniel Altmaier war beim ATP 1000-Turnier in Toronto bereits in Runde eins Endstation. Der Deutsche unterlag dem Japaner Yosuke Watanuki in drei Sätzen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 21:37 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier kommt derzeit nicht wirklich auf Touren.

Altmaier erwischte gegen die Nummer 158 im Ranking einen guten Start und holte sich gleich im ersten Aufschlaggame des Japaners das Break. Zwar musste der Kempener kurz darauf selbst seinen Aufschlag abgeben, ein weiteres Break für die deutsche Nummer zwei bedeutet jedoch die Vorentscheidung im ersten Satz. Am Ende stand ein 6:3 aus Sicht des Deutschen auf dem Scoreboard.

Im zweiten Satz erwischte Watanuki einen Blitzstart und ging rasch mit 3:0 in Front. Altmaier kam in dieser Phase überhaupt nicht ins Spiel und leistete sich Fehler um Fehler. Der 1:6-Satzverlust war die logische Konsequenz.

Erneute Auftaktniederlage für Altmaier

Im finalen Durchgang war es wieder der Japaner, der die ersten Akzente setzen konnte und sich gleich im ersten Game das schließlich bereits vorentscheidende Break sichern konnte. Der 27-Jährige, der vorrangig auf der Challenger-Tour unterwegs ist transportierte den Vorteil bis zum Schluss und servierte schließlich nach einer Spielzeit von einer Stunde und 47 Minuten zum 6:4 aus.

Für Daniel Altmaier bedeutete die 6:3, 1:6 und 4:6-Niederlage das nächste frühe Aus, nachdem er bereits zuletzt in Washington zum Auftakt gegen Matteo Arnaldi gescheitert war.

