ATP Doha: Vierter Titel - Basilashvili schlägt Bautista Agut

Nikoloz Basilashvili hat das ATP-Tour-250-Turnier in Doha gewonnen. Der Georgier bezwang Roberto Bautista Agut mit 7:6 (5) und 6:

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 17:54 Uhr

© Getty Images Nikoloz Basilashvili in Doha

Beide Spieler hatten mit dem starken Wind zu kämpfen, der einige Bälle zurück ins Feld brachte, die sonst meterweit im Aus gelandet wären. Basilashvili, der im Viertelfinale gegen Roger Federer einen Matchball gegen sich abwehren musste, stellte sich vor allem im zweiten Satz besser auf die Bedingungen ein. Und durfte nach einer Spielzeit von 1:28 Stunden seinen vierten Titel auf der ATP-Tour feiern. Den ersten auf 250er-Level - die bisherigen drei Turniersiege fanden mit Hamburg (zwei Mal) und Peking eine Kategorie höher statt.

Für Bautista Agut, der 2019 in Doha gewonnen hat, war es nach Montpellier bereits die zweite Finalniederlage in der laufenden Saison. Vor wenigen Tagen hatte der Spanier gegen David Goffin im Endspiel verloren. Immerhin: Auf dem Weg ins Finale von Doha konnte "RBA" mit Dominic Thiem den Turnierfavoriten ausschalten.

Für beide Spieler geht es nun weiter nach Dubai: Basilashvili trifft dabei in der zweiten Runde wieder auf Taylor Fritz. Den US-Amerikaner hatte er erst am Freitag im Halbfinale von Doha besiegt. Bautista Agut genießt in Runde eins ebenfalls ein Freilos und träfe plangemäß auf Matthew Ebden. Der Australier musste im Halbfinale von Marseille gegen Daniil Medvedev allerdings verletzt aufgeben.

