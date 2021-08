ATP: Dominic Thiems erster hoffnungsvoller Einsatz der rechten Schlaghand

Dominic Thiem trainiert wieder mit seiner rechten Schlaghand - wenn auch vorerst nur mit Softbällen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2021, 21:39 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt wieder mit rechts zu

Es war ein Schock für Dominic Thiem sowie für ganz Tennis-Österreich, als sich der Niederösterreicher vor nun mehr als einem Monat beim Rasenturnier auf Mallorca eine schmerzhafte Verletzung im rechten Handgelenk zuzog. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben einen Einriss in der Sehnenscheide und ihrer dazugehörigen Kapsel. Fünf Wochen Pause minimum: Wimbledon, die Sommer-Sandplatztour in Europa mitsamt dem Antreten beim Heim-Turnier in Kitzbühel - alles gestrichen.

Team Thiem weiterhin vorsichtig optimistisch

Obwohl der 27-Jährige bereits nach gut zwei Wochen wieder mit dem körperlichen Aufbautraining begonnen hatte, war an ein einen Einsatz der rechten Schlaghand noch lange nicht zu denken. Zunächst behalf sich der aktuell Weltranglisten-Sechste mit der linken Hand, mittlerweile ist aber auch ein Training mit seiner gewöhnlichen rechten Schlaghand möglich, wenngleich vorerst nur mit deutlich weicheren „Softbällen“.

„Es geht ihm von Tag zu Tag besser“, sagte Thiems Physiotherapeut Alex Stober Montagmorgen der Kronen Zeitung. Wunderdinge solle man sich jedoch so schnell nicht erwarten. Immerhin bleibt Österreichs Nummer eins, bezüglich eines Starts bei den US-Open, weiterhin vorsichtig optimistisch. Thiem ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres Titelverteidiger und benötigt dringend Zähler für das Race to Turin, um bei den diesjährigen ATP-Finals spielberechtigt zu sein.