ATP Dubai: Alexander Zverev und der geschenkte Gaul

Alexander Zverev ist dank einer bemerkenswerten Leistungssteigerung in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Tour-Events in Dubai eingezogen. Die Initialzündung dazu kam allerdings von Gegner Jiri Lehecka.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 08:13 Uhr

Alexander Zverev mag sich etwas gewundert haben im sechsten Spiel des zweiten Satzes gegen Jiri Lehecka am Montag in Dubai. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Tscheche das Match einigermaßen sicher im griff, auch wenn Zverev als Aufschläger besser in die Partie gekommen war. Dann aber machte Lehecka mit drei Doppelfehlern die Tür für Zverev mehr als einen Spalt breit auf. Und der Deutsche nahm das Geschenk dankend an, ohne weiter nachzufragen.

Nun ist Zverev ein ausgesprochen höflicher Tennisspieler, erwiderte den Gefallen Leheckas gegen Ende des dritten Aktes. Auch da war es ein Doppelfehler, der das 4:4 besiegelte. In einer Phase, als es sich wiederum Alexander Zverev ganz klar auf dem Fahrersitz bequem gemacht hatte. Egal: Lehecka verlor gleich wieder seinen Aufschlag, Zverev servierte aus. Und bekommt im Achtelfinale von Dubai nun einen Gegner serviert, dem er gemäß Papierform überlegen sein sollte: Emil Ruusuvuori oder Christopher O´Connell.

Zverev wartet auf den zweiten Sieg in Folge

Aktuell geht allerdings noch nicht wieder alles nach Papierform für Alexander Zverev, die zweiten Matches waren es ja schon drei Mal in dieser Comeback-Saison, die dem gebürtigen Hamburger zum Verhängnis wurden: gegen Michael Mmoh bei den Australian Open, gegen Marc-Andrea Huesler beim Davis Cup und gegen Tallon Griekspoor in Rotterdam. Vorsicht ist also angebracht, zumal Zverev gegen Ruusuvuori schon einmal verloren hat. Wenn auch unter besonderen Umständen in Miami.

Das Match gegen Jiri Lehecka wird die deutsche Nummer eins aber als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zurück an die Spitze abbuchen. Denn die Leistungssteigerung nach einem verkorksten Beginn war augenscheinlich. Zum einen, weil sich Zverev mit Ausnahme des angesprochenen achten Spiels im dritten Satz auf seinen Aufschlag verlassen konnte. Und auch, weil er seine Position im Laufe des Matches immer weiter nach vorne verlegte.

Wie weit es in Dubai für den 26-Jährigen gehen kann? Im Viertelfinale würde gemäß Setzliste Félix Auger-Aliassime warten, in der Vorschlussrunde Andrey Rublev. Beide haben in diesem Jahr noch nicht besonders überzeugt, Chancen für Alexander Zverev wären also da. Was aber mit Ausnahme eines Spielers ohnehin für alle Gegner Zverevs gilt. Und dieser eine Spieler ist ja auch der anderen Seite des Tableaus platziert: Novak Djokovic.

