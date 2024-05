ATP-Masters Madrid: Lehecka profitiert von Verletzungs-Aufgabe Medvedevs

Im letzten Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid profitierte der Tscheche Jiri Lehecka nach gewonnenem ersten Durchgang von der verletzungsbedingten Aufgabe von Daniil Medvedev und zieht erstmals ins Halbfinale bei einem 1000er-Event ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2024, 21:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mit Kurzarbeit erreichte Jiri Lehecka nach der Aufgabe von Daniil Medvedev das Halbfinale in Madrid.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Einmal standen sich Daniil Medvedev und Jiri Lehecka im Vorfeld des letzten Viertelfinals beim ATP-Masters-Event in Madrid gegenüber. In Achtelfinale von Wimbledon holte sich der Russe letztes Jahr die ersten beiden Sätze, ehe der Tscheche verletzungsbedingt aufgeben musste.

Zu Beginn des Matches versuchten beide Spieler die taktischen Kniffe ihres jeweiligen Gegners auszuloten und suchten erst mal mit wenig Erfolg den Rhythmus als Rückschläger. Im fünften Spiel fasste sich Medvedev an die Leistengegend und ließ sich beim Seitenwechsel in den Katakomben behandeln. Äußerlich sichtlich beeinträchtigt sah sich der 28-jährige zwei Break-Bällen gegenüber, konnte aber das lange Aufschlagspiel für sich entscheiden. Im nächsten Service-Game erspielte sich der 22-jährige Lehecka eine weitere Möglichkeit zum Break und konnte diese nutzen. Mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne wenig Gegenwehr sicherte er sich den ersten Durchgang.

Im Anschluss an den verwandelten Satzball eilte Medvedev ans Netz und deutete an, dass es nicht mehr weitergehen würde. Somit endete auch die zweite Partie zwischen den beiden auf der Tour vorzeitig aufgrund einer Verletzung. Mit dem Aufgabesieg beim Stand von 6:4 in 37 Minuten erreicht Lehecka erstmals das Halbfinale bei einem Masters-Event. Dort trifft der Weltranglisten-31. auf den Kanadier Felix Auger Aliassime, der von der verletzungsbedingten Absage des Südtirolers Jannik Sinner profitierte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid