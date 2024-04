ATP Masters Madrid: Der Zirkus ruft! Alexander Bublik fordert Daniil Medvedev

Die Tennisfans in Madrid dürfen sich auf ein höchst unterhaltsames Achtelfinalduell zwischen Daniil Medvedev und Alexander Bublik freuen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 06:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev trifft im Madrid-Achtelfinale auf Alexander Bublik

Die Liebe zu den Sandplätzen dieser Welt, sie war bei Daniil Medvedev nicht immer so ausgeprägt wie in der jüngeren Vergangenheit. Seit seinem Turniersieg in Rom vor rund zwölf Monaten scheint der Russe mit der roten Asche einigermaßen Frieden geschlossen zu haben. Was auch der Achtelfinaleinzug beim diesjährigen ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid zeigt.

Medvedev kämpfte sich in der spanischen Hauptstadt mit zwei knappen Erfolgen über Matteo Arnaldi und Sebastian Korda in die Runde der letzten 16. "Ich muss meinen Rhythmus finden, aber ich habe in beiden Matches mit der Zeit besser und besser gespielt", erklärte der US-Open-Sieger von 2021 nach seinem Sieg über Korda.

Bublik: "Ich hasse Sand"

Im Achtelfinale trifft Medvedev nun auf Alexander Bublik. Und damit möglicherweise auf einen Spieler, der die rote Asche noch mehr verabscheut als der Russe selbst. "Ich hasse Sand", meinte der Kasache 2022 am Rande des 1000er-Turniers in Monte-Carlo kurz und bündig.

Spaß, das erklärte Bublik in Madrid nach seinem Drittrundenerfolg über Ben Shelton, mache ihm Sandplatztennis nach wie vor nicht. Doch mittlerweile findet der Weltranglisten-18. auch auf seinem so ungeliebten Belag Lösungen. In Madrid kommt dem aufschlagstarken Kasachen dabei vor allem die Höhenlage entgegen.

Das Duell zwischen Medvedev und Bublik verspricht aber nicht nur aufgrund ihrer Abneigung gegen Sandplatztennis einiges an Unterhaltung, stehen beide an guten Tagen doch für absolutes Weltklasse-Tennis. Im Head to Head liegt Medvedev klar mit 5:0 voran.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid