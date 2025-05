Der (wohl) letzte Aufgalopp des Nicolas Mahut

Nach knapp zehnmonatiger Verletzungspause kehrt der fünffache Doppel-Grand-Slam-Champion Nicolas Mahut beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux auf die Tour zurück. Dennoch wird der 43-jährige Franzose seine Karriere im Laufe der Saison noch beenden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.05.2025, 22:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit 43 Jahren will es Nicolas Mahut nach 10-monatiger Verletzungspause noch einmal wissen.

Sportlich beweisen muss sich der Franzose Nicolas Mahut im Tennissport eigentlich nichts mehr. Neben sieben Masters-Trophäen und zwei Titeln bei der ATP-WM triumphierte der 43-jährige im Doppel an der Seite seines Landsmanns Pierre-Hugues Herbert fünfmal bei Grand-Slam-Turnieren, wie auch einmal im Davis Cup. Und auch wenn seine Karriere im Einzel stets in Verbindung mit seiner dramatischen Niederlage 2010 im Rekordmatch auf Court 18 in Wimbledon gegen den US-Amerikaner John Isner in Verbindung gebracht wird, das über drei Tage verteilt mehr als 11 Stunden Spielzeit in Anspruch nahm, erspielte sich Mahut im Einzel vier ATP-Titel auf Rasen und schaffte es dort in der Weltrangliste bis auf Platz 37.

Nach einem unwürdigen Karriereende sah es bei Mahut aus, als er sich nach dem Wimbledon-Turnier im vergangenen Jahr einen Bandscheibenvorfall zuzog und seitdem beinahe zehn Monate nicht mehr auf der Tour gesehen war. Umso erfreulicher, dass der 37-fache Doppel-Titelträger in dieser Woche beim ATP-175er-Challenger-Turnier in Bordeaux sein Comeback per Wildcard geben wird. Und an seiner Seite kann es natürlich keinen anderen Partner geben als Herbert, mit dem er seine größten Erfolge im Doppel feiern durfte.

Doch das traumhafte Comeback, dem eine gemeinsame Teilnahme in Roland Garros mit Herbert folgen wird, soll eher in eine Abschiedstournee auf großer Bühne münden, wie Mahut gegenüber Eurosport äußerte: „Nach Paris würde ich gerne die weiteren Grand-Slams in Wimbledon und den US Open spielen, aber ich weiß bislang noch nicht mit wem. Wenn es mein Körper zulässt und ich eingeladen werde, würde ich meine Karriere gerne beim Masters-Event in Paris beenden. Das wäre das ideale Programm für mich, aber wir werden sehen, wie mein Körper auf den Wettkampf reagieren wird.“

Hier das Doppel-Tableau aus Bordeaux