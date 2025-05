ATP Masters Rom live: Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 15:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 15:37 Uhr

© Getty Images Im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Rom sinnt Lorenzo Musetti gegen Carlos Alcaraz auf Revanche für das verlorene Monte-Carlo-Finale.

Im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Rom stehen sich der an Nr. 3 gesetzte Carlos Alcaraz und der auf Position 8 geführte Lorenzo Musetti gegenüber, die bereits kürzlich im Finale des 1000er-Events in Monte-Carlo aufeinander trafen. Dabei schaffte der Spanier gegen den Italiener nach verlorenem ersten Durchgang das Comeback und triumphierte mit seinem Dreisatz-Erfolg auch erstmals im Fürstentum.

Im direkten Vergleich fügte der 23-jährige Musetti seinem Kontrahenten 2022 beim ersten Aufeinandertreffen im Finale von Hamburg eine empfindliche Niederlage zu, dennoch wetzte der 21-jährige Alcaraz die Scharte mit vier Siegen in Folge wieder aus.

Alcaraz vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti gibt es ab 15:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom