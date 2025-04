Masters Monte-Carlo: Alcaraz dreht Finale gegen Musetti

Nach verlorenem ersten Durchgang drehte Carlos Alcaraz das Finale des ATP-Masters-Turniers in Monte-Carlo gegen den Italiener Lorenzo Musetti und sicherte sich damit seinen insgesamt sechsten Titel auf 1000er-Ebene.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.04.2025, 14:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einem Comeback-Erfolg im Endspiel gegen Lorenzo Musetti sicherte sich Carlos Alcaraz seinen sechsten Masters-Titel.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Auch wenn Carlos Alcaraz vor dem Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Monte-Carlo die letzten drei der insgesamt vier auf ATP-Ebene erfassten Begegnungen gegen Lorenzo Musetti ohne Satzverlust für sich entscheiden konnte, durfte der Italiener auf den Triumph 2022 in Hamburg beim einzigen Aufeinandertreffen mit dem Spanier in einem Finale bei seinem bislang größten Karriereerfolg zurückblicken.

Und das Match sollte gleich von Beginn an Fahrt aufnehmen. Im ersten Spiel bei Aufschlag von Musetti erspielte sich Alcaraz die erste Break-Chance und konnte diese gleich nutzen. Doch die Antwort des 23-jährigen Musetti ließ nicht lange auf sich warten, der mit seiner dritten Break-Möglichkeit den Ausgleich herstellen konnte. Nun kam der Italiener mit seinem variablen Spiel richtig ins Rollen und baute nach einem weiteren Break zur 4:1-Führung aus. Auch im letzten Aufschlagspiel des ersten Durchgangs zeigte der Italiener keine Nerven und besiegelte mit einem stark gespielten Vorhand-Stopp den Satzgewinn.

Doch Alcaraz war alles andere als gewillt, das Finale als Verlierer zu beenden. Mit Beginn des zweiten Durchgangs bestimmte der 21-jährige das Tempo, während sich bei Musetti mehr Fehler einschlichen. Nach einer schnellen 5:0-Führung ließ der vierfache Grand-Slam-Champion seinen Gegner im zweiten Satz bei Service einmalig anschreiben. Im letzten Aufschlagspiel ließ Alcaraz drei laufende Satzbälle verstreichen und gestattete seinem Gegner insgesamt vier Break-Möglichkeiten, ehe er den Satz mit einem erfolgreichen Vorhand-Volley doch noch zumachen konnte.

Auch im dritten Satz knüpfte Alcaraz weiter an seine davor gezeigte Leistung an und ließ seinen Gegner weite Wege gehen. Nach einem schnellen 3:0 mit zwei Breaks musste sich Musetti beim Seitenwechsel am Oberschenkel behandeln lassen und nahm dafür auch ein Medical Timeout. Von nun an war Alcaraz gegen den sichtlich angeschlagenen Musetti nicht mehr zu stoppen und besiegelte mit einem Vorhand-Schlag, nach dem sein Gegner gar nicht mehr lief, den 3:6, 6:1, 6:0-Erfolg nach 1:42 Stunden.

Mit dem Triumph in Monte-Carlo sicherte sich der Weltranglisten-3. nicht nur seinen ersten Titelgewinn im Fürstentum, sondern auch seinen sechsten Erfolg auf Masters-Ebene.In der morgen erscheinenden ATP-Weltrangliste wird er dadurch auf Position 2 klettern.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo