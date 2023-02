ATP Dubai live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai auf Jiri Lehecka. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 17:14 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka und Alexander Zverev treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird das zweite Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Lehecka werden - das erste gab es zu Beginn der Saison beim United Cup in Australien. Da konnte sich der Tscheche in zwei Sätzen durchsetzen.

In der vergangenen Woche waren beide Spieler in Doha im Einsatz. Und beide wurden ein Opfer von Andy Murray: Alexander Zverev im Achtelfinale, Lehecka in der Vorschlussrunde - und das, obwohl er fünf Matchbälle hatte.

Zverev vs. Lehecka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jiri Lehecka und Alexander Zverev gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai