ATP Dubai: Zverev startet gegen Lehecka, Djokovic führt Tableau an

Novak Djokovic kehrt beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai auf die ATP-Tour zurück. Alexander Zverev kann Revanche für eine Niederlage beim United Cup nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 13:37 Uhr

© Getty Images Zu Saisonanfang hatte Jiri Lehecka gegen Alexander Zverev die Nase vorne

Zwei Turniere hat Novak Djokovic in diesem Jahr bestritten (Adelaide 1 und die Australian Open), beiden konnte der Branchenprimus für sich entscheiden. Nun soll es in Dubai den dritten Streich geben. Djokovic führt nämlich das Tableau beim traditionellen ATP-Tour-500-Turnier an - und beginnt gegen einen Qualifikanten oder einen Lucky Loser.

Anspruchsvoller ist da schon die Aufgabe für Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins, in Dubai an Position sieben gesetzt, eröffnet nämlich gegen Jiri Lehecka. Gegen den jungen Tschechen hatte Zverev beim United Cup Anfang der Saison sein erstes Match nach der langen Verletzungspause verloren.

Spannend wird es auch für Andy Murray, der am heutigen Samstag noch da Endspiel in Doha gegen Daniil Medvedev bestreiten darf. Murray wurde gegen Hubert Hurkacz gelost. Medvedev ist in Dubai auch mit von der Partie und startet wie Djokovic gegen einen Qualifikanten oder Lucky Loser.

So sehen die Viertelfinal-Partien in Dubai gemäß Setzliste aus:

Novak Djokovic (SRB/1) Hubert Hurkacz (POL/5) Daniil Medvedev (RUS/3) Borna Coric (CRO/8) Félix Auger-Aliassime (CAN/4) Alexander Zverev (GER/7) Andrey Rublev (RUS/2) Karen Khachanov (RUS/6)

Hier das Einzel-Tableau in Dubai