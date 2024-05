ATP Masters Rom - Finale: Alexander Zverev vs Nicolas Jarry im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Finale des ATP-Masters-Turniers in Rom auf den Chilenen Nicolas Jarry. Ab 17 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 19:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Alexander Zverev, Nicolas Jarry

Der Finger an der linken Hand von Alexander Zverev war das große Fragezeichen. Im Match gegen Taylor Fritz war er im ersten Satz draufgefallen, siegte aber am Ende souverän. Im Halbfinale dann folgte ein Drei-Satz-Erfolg über Djokovic-Bezwinger Alejandro Tabilo.

Erstmals seit dem Turnier in Chengdu im Spätjahr 2023 steht der Hamburger damit wieder in einem Finale, ein 1000er-Turnier gewann er letztmals in Madrid in 2021 in Cincinnati.

Zverev spielt um die Top 4 und die Setzung bei den French Open

Rom ist auch das größte Endspiel seit Zverevs bitterer Verletzung im Halbfinale der French Open 2022 gegen Rafael Nadal. Und um noch etwas geht es: Holt Zverev den Titel, klettert er am Montag auf Rang 4 im ATP-Ranking und wäre damit auch unter den vier Topgesetzten in Paris. Er könnte damit erst in einem möglichen Halbfinale auf Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz oder Daniil Medvedev treffen.

In Rom hatte Zverev 2017 seinen ersten Turniersieg der 1000er-Serie gefeiert, im Finale gegen Djokovic.

So ist Zverev-Gegner Jarry in Form

Im Weg steht ihm Nicolas Jarry, der erstmals in einem Finale der Masters-Kategorie steht, nach einem intensiven Halbfinalsieg über Tommy Paul. Jarry spielt generell eine starke Saison, steht aktuell auf Platz 17 im Live-Ranking - so hoch wie noch nie. Er spielt auch um eine wichtige Setzung in Roland-Garros, eine unter den Top 16 nämlich.

Insgesamt spielt der 28-Jährige um seinen viertel Karrieretitel.

Zverev gegen Jarry: Wer führt im H2H?

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Jarry steht es 4 zu 2 für den Deutschen, der die letzten beiden Begegnungen (Halle, Peking) für sich entschieden hat. Auf Sand steht es 2 zu 2, hier holte Jarry den letzten Sieg im Vorjahr in Genf.

Wer überträgt Zverev gegen Jarry?

Das Rom-Finale zwischen Alexander Zverev und Nicolas Jarry beginnt nicht vor 17 Uhr. Sky überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!