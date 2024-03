ATP Estoril: Dominic Thiem ist ready - die Courts noch nicht (ganz)

Der Einstieg in die Sandplatzsaison ist auf der ATP-Tour oft auch von klimatischen Schwierigkeiten gekennzeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 15:18 Uhr

© GEPA Pictures Sandplatztennis ist etwas Feines - und hat seine Tücken

Es gibt möglicherweise größere „Musst Follows“ für Tennisfans beim Kurznachrichtendienst X als Jose Morgado. Aber beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril ist niemand näher dran als der Portugiese. Und also hat Morgado Samstagfrüh von einer schwierigen Nacht in Estoril berichtet, die die Plätze ordentlich in Mitleidenschaft gezogen hätten. Die gute Nachricht immerhin: Dominic Thiem wäre bereits auf der Anlage und bereit für die Rückkehr auf die Tour.

Nun ist Estoril geographisch ja in keiner schlechten Lage, der frühe Termin kann dem Turnier als solchem wenig anhaben. Aber dass die Qualität der Courts Ende März noch nicht höchsten Ansprüchen genügt, das kennt man ja auch aus München. Da wird seit vergangenem Jahr ja ab Mitte April gespielt. Und der Ballabsprung in den ersten Tagen ist nur entfernt mit dem verwandt, was der Tennisprofi als „true bounce“ bezeichnet.

Schnee in München

Aktuell scheint Marrakech zumindest klimatisch die besten Chancen auf ein reibungsloses Turnier zu haben, gespielt wird ja auch noch in Houston. Dort hat es „cats and dogs“ geregnet, zum Glück nicht buchstäblich. Und das Event musste gefühlt an zwei einigermaßen trockenen Tagen komplett über die Bühne gebracht werden, mit einem sehr dichten Spielplan, den man sonst eher von Vereinsmeisterschaften im europäischen Herbst kennt.

Aber der Terminkalender der ATP-Tour ist kein Wunschkonzert. Man spielt dann, wenn es irgendwie schon (oder noch) möglich ist. Die Fans scheinen ohnehin mehr Geduld zu haben als gemeinhin angenommen. Zumal das Schöne an Sandplatzturnieren ja ist, dass ein paar Tropfen den Spielbetrieb nicht stören. Nicht einmal Schneeflocken, wie man vor ein paar Jahren in München gesehen hat.

Das Turnier in Estoril hat übrigens selbst Entwarnung gegeben: Bis Mittag waren die Courts dann am Samstag bespielbar. Spannende Ballabsprünge nicht ausgeschlossen.