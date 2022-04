ATP Estoril: Tiafoe nach Marathon, Korda mit Blitzsieg ins Halbfinale

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril kommt es heute im zweiten Halbfinale zum Aufeinandertreffen der beiden US-Amerikaner Frances Tiafoe und Sebastian Korda. Der Weg dorthin hätte nicht unterschiedlicher sein können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 08:22 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe hatte am Freitag in Estoril hart zu kämpfen

Frances Tiafoe hat am Freitagabend in Estoril Spaß gehabt. Und den Zuschauern viel Spaß bereitet. Der charismatische US-Amerikaner schien gegen Alejandro Davidovich Fokina, zuletzt Finalist in Monte-Carlo, schon auf der Verliererstraße zu sein, drehte einen 2:5-Rückstand im dritten Satz aber doch noch einmal. Und gewann nach einer Spielzeit von knapp drei Stunden mit 7:6 (5), 5:7 und 7:5.

Sebastian Korda hingegen, der heutige Gegner von Tiafoe in der Vorschlussrunde, machte mit Topfavorit Félix Auger-Aliassime kurzen Prozess. Korda zog mit einem 6:2 und 6.2 als letzter Spieler in das Halbfinale ein. Geht es nach dem Head-to-Head, dann geht Tiafoe in die Begegnung mit seinem Landsmann - er hat die beiden bisherigen Duelle für sich entscheiden können.

Im zweiten Halbfinale sind die Rollen klar verteilt: Aber Titelverteidiger Albert Ramos-Vinolas wird gewarnt sein. Denn sein Gegner Sebastian Baez aus Argentinien spiel eine ganz starke Saison. Vor allem auf Asche.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril