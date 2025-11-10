ATP Finals: Taylor Fritz nimmt die Auftakthürde Lorenzo Musetti

Taylor Fritz hat sein Auftaktmatch der ATP Finals 2025 in der Gruppe “Jimmy Connors” 6:3, 6:4 gegen Lorenzo Musetti gewonnen und hat damit eine gute Ausgangsposition für den Einzug in das Halbfinale von Turin.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 16:03 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist erfolgreich in die 2025er-Ausgabe der ATP Finals in Turin gestartet.

Am Ende stand nach 1:42 Stunde ein souveräner Sieg auf dem Scoreboard für Taylor Fritz. Doch Kontrahent Lorenzo Musetti hatte im ersten Gruppenspiel der ATP Finals durchaus seine Chance. Im ersten Satz waren es gar drei, die der Italiener jedoch allesamt ausließ. Kurz darauf kassierte Musetti das Break und lief der Partie fortan hinterher.

Fritz servierte zunächst sauber zur Satzführung aus und griff auch im zweiten Satz mit einem weiteren Break zum 2:1 zu. Das sollte bereits die Vorentscheidung sein für eine Partie, die der US-Amerikaner verdient gewann und damit eine gute Ausgangslage für die beiden kommenden Duelle mit Carlos Alcaraz und Alex De Minaur besitzt.

Fritz hat gute Erinnerungen an Turin

Lorenzo Musetti muss derweil seine beiden weiteren Matches im diesjährigen Jahresendturnier gewinnen. Nur mit zwei Siegen hat der kurzfristige Nachrücker eine Chance auf das Halbfinale in Norditalien. Für Fritz könnte sich Turin stattdessen erneut als gutes Pflaster erweisen.

Im vergangenen Jahr erreichte der Weltranglistensechste nach einem Halbfinalerfolg gegen Lieblingsgegner Alexander Zverev das Endspiel, musste sich dort in zwei Sätzen Jannik Sinner geschlagen geben.

