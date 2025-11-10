ATP Finals live: Taylor Fritz vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz und Lorenzo Musetti treffen zum Auftakt in der Gruppe “Jimmy Connors” bei den ATP Finals in Turin 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 16:05 Uhr

© Getty Images Bei den ATP Finals in Turin stehen sich heute Lorenzo Musetti und Taylor Fritz gegenüber.

Im Head-to-head zwischen den beiden führt Musetti knapp mit 3:2. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Vorjahr im Achtelfinale der Olympischen Spiele in Roland Garros, wo Musetti in zwei Sätzen die Oberhand behielt.

Während Taylor Fritz seinen Startplatz bei den Finals schon länger sicher hatte, ist der Italiener erst durch den Rückzug von Novak Djokovic in das Turnier der besten acht Spieler des Jahres gerutscht.

Fritz vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Lorenzo Musetti gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Gruppen-Tableau in Turin