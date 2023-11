ATP: Französische Festspiele zum Saisonabschluss

Zum Abschluss der regulären Saison auf der ATP-Tour durften die Zuschauer französische Festspiele bestaunen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2023, 21:14 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert gewann in Metz

Ugo Humbert in Metz und Adrian Mannarino in Sofia. Die letzte Woche der regulären Saison war bei den Herren fest in französischer Hand. Insbesondere für Humbert war der Turniersieg in seiner Heimatstadt ein äußerst besonderer, wird er das Jahr durch diesen doch auch als Nummer eins seines Landes beenden.

"Als ich jung war, war es mein Traum dieses Turnier zu gewinnen", meinte Humbert nach dem gewonnenen Finale gegen Alexander Shevchenko. "Es ist so unglaublich, hier in meiner Heimatstadt und vor meiner Familie zu gewinnen. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, die Saison so stark abzuschließen."

Mannarino, der die Saison als Weltranglisten-21. und damit einen Platz hinter Humbert beenden wird, zeigte sich nach seinem Sieg über Jack Draper ebenfalls überglücklich. "Das ist definitiv die beste Art und Weise, das Jahr abzuschließen", gab der 35-Jährige zu Protokoll.

Auf weitere Erfolge ihrer Landsleute müssen die französischen Tennisfans unterdessen noch etwas warten: Weder bei den am Sonntag startenden ATP Finals in Turin noch bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga werden die Farben Frankreichs vertreten sein.