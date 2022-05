ATP Genf: Casper Ruud souverän weiter, Denis Shapovalov scheitert zum Auftakt

Während Turnierfavorit Casper Ruud beim ATP-250-Turnier in Genf souverän ins Viertelfinale einzog, scheiterte Denis Shapovalov an seiner Auftakthürde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2022, 22:09 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hatte mit Benoit Paire keine Probleme

Casper Ruud ist ohne Probleme in das ATP-250-Turnier von Genf gestartet: Der an Position zwei gesetzte Norweger setzte sich in Runde zwei gegen Benoit Paire souverän mit 6:3 und 6:1 durch. Im Viertelfinale bekommt er es mit Thanasi Kokkinakis zu tun. Der Australier schlug Federico Delbonis mit 1:6, 7:5 und 7:5.

Die Nummer drei des Turniers, Denis Shapovalov, musste unmittelbar vor den French Open hingegen einen Rückschlag einstecken. Der Kanadier unterlag Ilya Ivashka im letzten Spiel des Tages mit 4:6, 7:6 (2) und 3:6. Ivashka trifft nun auf Joao Sousa.

Mit Dominic Thiem und Daniil Medvedev hatten sich die beiden am Turnier teilnehmenden Grand-Slam-Sieger bereits früh verabschieden müssen. Thiem verlor gegen Marco Cecchinato in zwei Durchgängen, Medvedev war gegen Richard Gasquet ebenfalls kein Satzgewinn vergönnt.

