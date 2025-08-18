ATP Masters Cincinnati: Sinner muss gegen Alcaraz aufgeben

Titelverteidiger Jannik Sinner hat im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz beim Stand von 0:5 aufgeben müssen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 21:54 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz in Cincinnati

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Nach Rom, Roland-Garros und Wimbledon war Cincinnati das vierte Turnier in Folge, an dem Jannik Sinner und Carlos Alcaraz teilnahmen - und in dem sie das Endspiel erreichten. Lediglich bei den Australian Open zu Beginn der Saison standen beide Spieler auch im selben Tableau. Da aber scheiterte Alcaraz im Viertelfinale an Novak Djokovic, während Sinner seinen Titel in Melbourne verteidigte. In Rom und in Paris hatte dann Alcaraz die Oberhand behalten, in Wimbledon bekanntlich Sinner.

Beide Spieler hatten gestern ja einen freien Tag, den weder Alcaraz noch Sinner dringend gebraucht hätten: Denn ihre Halbfinalpartien am Samstag waren ja nach jeweils zwei Sätzen schon erledigt.

Alcaraz erneut gegen geschwächten Gegner

Die 14. Auflage des Spitzenduells war allerdings nur von kurzer Daeur. Schon nach fünf Spielen musste Jannik Sinner aufgeben. Es war für Alcaraz damit schon die zweite Partie nach dem Halbfinale gegen Alexander Zverev, in der er gegen einen angeschlagenen Gegner spielte. Die Hitze hatte auch der deutschen Nummer eins schon zu schaffen gemacht.

Für beide Spieler geht es programmgemäß ja schon am Dienstag in New York City weiter. Da hat sich Sinner mit Katerina Siniakova ebenso im Mixed-Wettbewerb eingetragen wie Carlos Alcaraz mit Emma Raducanu. Ob die beiden herausragenden Spieler der Saison auch tatsächlich aufschlagen werden, wird sich aber wohl erst kurz vor dem Start entscheiden. Bei Jannik Sinner ist das eigentlich unvorstellbar,

Bis zum Beginn des Einzel-Wettbewerbs in Flushing Meadows hat Jannik Sinner aber noch aureichend Zeit, um wieder fit zu werden. Im vergangenen Jahr hat der Südtiroler im Endspiel gegen Taylor Fritz den Titel geholt.

Das Endspiel im Doppel wurde schon am Sonntagabend ausgetragen. Da hatten sich Nikola Mektic und Rajeev Rom gegen die beiden Italiener Lorenzo Sonego und Lorenzo Musetti im Match-Tiebreak durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati



