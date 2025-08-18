ATP Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz treffen im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 21:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im ersten Duell nach dem Wimbledon-Finale.

Showdown in Cincinnati! Zum Abschluss des Masters-Turniers kurz vor den US Open treffen mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die beiden Hauptprotagonisten der ATP Tour aufeinander. Das Duell ist gleichzeitig eine Standortbestimmung für die US Open.

Es wird die vierzehnte Begegnung zwischen Sinner aund Alcaraz werden. Der Spanier liegt mit acht gewonnen Partien vorne, die letzte Begegnung holte sich jedoch Jannik Sinner. Im Wimbledonfinale krönte sich der Südtiroler zum Rasenkönig. In Cincinnati soll nun die Titelverteidigung folgen.

Sinner vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati