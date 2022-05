ATP Genf: Dominic Thiem eröffnet gegen einen Qualifikanten

Dominic Thiem geht in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Genf an den Start. Seinen Auftaktgegner kennt der Österreicher nach der Auslosung allerdings noch nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2022, 09:36 Uhr

© GEPA pictures Noch kennt Dominic Thiem seinen Auftaktgegner in Genf nicht

Noch wartet Dominic Thiem seit seinem Comeback auf den ersten Sieg, die nächste Möglichkeit dafür bietet sich beim ATP-250-Turnier in Genf. Die Auslosung meinte es mit dem US-Open-Sieger des Jahres 2020 jedenfalls nicht schlecht: Thiem trifft in der Schweiz zum Auftakt auf einen Qualifikanten.

Bei einem Sieg würde es der Niederösterreicher mit Kamil Majchrzak oder Alexander Bublik zu tun bekommen. Potentieller Viertelfinalgegner ist der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev, der in Genf nach seiner Leistenoperation auf die ATP-Tour zurückkehren wird. Mit Denis Shapovalov landete auch die Nummer drei des Turniers in der oberen Hälfte.

Fehlen wird hingegen Stan Wawrinka, der seinen Start kurz vor der Auslosung aus derzeit noch unbekannten Gründen absagte. "Es ist eine Enttäuschung. Wir sind in der Schweiz, er hat das Turnier zweimal gewonnen, er war drei Jahre lang der Botschafter. Leider ist er verletzt. Das passiert", sagte Turnierdirektor Thierry Grin der Nachrichtenagentur AFP.

Das Qualifikations-Tableau in Genf

Das Einzel-Tableau in Genf