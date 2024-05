ATP Genf: Kämpferischer Ruud beschert sich Doppel-Schicht

Casper Ruud ist mit einem Comeback-Sieg gegen Flavio Cobolli in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Genf eingezogen. Das er heute am Nachmittag bestreiten muss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 12:54 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hat mal wieder seinen Kampfgeist gezeigt

Zweimal dachte man am frühen Samstag in Genf, dass der Lauf von Casper Ruud in Genf zu seinem Ende kommen würde. Zunächst einmal, nachdem Flavio Cobolli den ersten Satz im Halbfinale von Genf mit 6:1 gewonnen hatte. Und dann wieder in der Entscheidung, als der Italiener mit 4:1 in Führung lag. Aber zweimal rappelte sich Ruud wieder hoch. Und gewann schließlich mit 1:6, 6:1 und 7:6 (4).

Damit kann der Norweger heute zum dritten Mal in Folge den Titel in Genf holen. Dafür steht ihm noch Tomas Machac im Weg. Der Tscheche hatte gestern Novak Djokovic in drei Sätzen bezwungen.

