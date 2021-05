ATP Genf live: Roger Federer vs. Pablo Andujar im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer trifft zum Auftakt des ATP-250-Sandplatzturniers von Genf auf Pablo Andujar. Die Partie gibt es ab ca. 16:00 Uhr live in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2021, 10:59 Uhr

Sein bis dato letztes Match bestritt Roger Federer am 11. März, etwas mehr als zwei Monate später kehrt der 20-fache Grand-Slam-Sieger nun beim ATP-250-Turnier in Genf auf die Tour zurück. Auftaktgegner für den mit einem Freilos ausgestatteten Schweizer ist Pablo Andujar, der sich in der ersten Runde klar gegen Jordan Thompson durchsetzte. Es wird das erste Duell der beiden sein.

Federer vs. Andujar - wo es einen Livestream gibt

Die Begegnung zwischen Roger Federer und Pablo Andujar ist als dritte nach 12:00 Uhr auf dem Center Court angesetzt und gibt es ab ca. 16:00 Uhr live auf TennisTV sowie in unserem Match-Tracker.

Das Einzel-Tableau in Genf