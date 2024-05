ATP Genf: Novak Djokovic überraschend mit Wildcard am Start

Novak Djokovic wird mit einer Wildcard beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 16:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic zuletzt in Rom

Wenn Novak Djokovic in der Woche vor einem Major antritt, dann muss etwas im Argen liegen. Und offenbar ist der Weltranglisten-Erste zu dem Schluss gekommen, dass er noch ein bisschen Matchpraxis braucht, um seinen Titel in Roland-Garros verteidigen zu können. Denn bislang hat Djokovic weder in Monte-Carlo noch zuletzt in Rom seine eigenen Erwartungen erfüllt.

Im Fürstentum war Djokovic im Halbfinale gegen Casper Ruud ausgeschieden. Der Norweger ist in Genf auch am Start - und zwar als Titelverteidiger. In Rom nun unterlag Novak Djokovic schon frühzeitig Alejandro Tabilo aus Chile.

Und zwar zwei Tage nachdem ihm eine Wasserflasche eines Fans auf den Kopf gefallen war. Woraufhin Djokovic klagte, dass er Probleme mit seiner Balance hatte. Mittlerweile hat der 24-malige Grand-Slam-Champion von seinen Ärzten aber wohl grünes Licht für einen Start erhalten.