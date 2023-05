ATP Genf: Ruud, Fritz und Dimitrov ziehen ins Viertelfinale ein

Guter Tag für die Favoriten beim ATP-250-Turnier in Genf: Casper Ruud, Taylor Fritz und Grigor Dimitrov zogen allesamt ins Viertelfinale ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.05.2023, 20:23 Uhr

Casper Ruud steht im Genf-Viertelfinale

Erfolgreicher Auftakt für Casper Ruud beim ATP-250-Turnier in Genf: Der topgesetzte Norweger, der in Runde eins zunächst von einem Freilos profitiert hatte, besiegte J. J. Wolf im Achtelfinale mit 6:3 und 7:5 und trifft nun auf Nicolas Jarry. Dessen Gegner Tallon Griekspoor konnte zur Achtelfinalpartie erst gar nicht antreten.

Etwas härter als Ruud musste die Nummer zwei des Turnier arbeiten: Taylor Fritz sah sich gegen Marcon Giron mit einem Satzrückstand konfrontiert, siegte letztlich aber relativ ungefährdet mit 4:6, 6:2 und 6:3. Er bekommt es am Donnerstag mit Ilya Ivashka zu tun.

Eine Galavorstellung zeigte indes Grigor Dimitrov: Der an Position vier gesetzte Bulgare fertigte Roberto Carballes Baena mit 6:1 und 6:4 ab und misst sich nun mit Christopher O'Connell. Alexander Zverev hatte bereits am Dienstag den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der Deutsche spielt in der nächsten Runde gegen Yibing Wu.

