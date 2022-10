ATP Gijon: Dominic Thiem in Geberlaune - und mit guten Aussichten

Dominic Thiem hat zum Auftakt des ATP-Tour-250-Events in Gijon voll überzeugt. Die Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale stehen nach der Gala gegen Joao Sousa gut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 08:23 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat sich mal wieder an Joao Sousa aufgebaut

Dominic Thiem, Jahrgang 1993, hat die Schande von Gijon um mehr als ein Jahrzehnt verpasst. Als passionierter Fußballfan wird er sich über jenes 1:0 der deutschen gegen die österreichische Nationalmannschaft bei der WM 1982 aber sicherlich informiert haben. Am Montagabend hat sich Thiem ein bisserl so aufgeführt wie weiland Walter Schachner: Eigentlich hatten sich alle auf einen Nichtangriffspakt geeinigt, nur Schachner blieb den deutschen Verteidigern lästig. Joao Sousa erweckte ebenfalls den Eindruck, dass er seinen Arbeitstag eher gemütlich anlegen wollte. Dominic Thiem hat dankend abgelehnt. Und den Portugiesen rechtschaffen beeindruckend mit 6:2 und 6:0 vom Court geschossen.

Links und rechts haben die Kugeln neben Sousa eingeschlagen, Thiem trat, wie die US-Amerikaner gerne sagen, mit großer Autorität auf. Im Wissen, dass ihm Joao Sousa bei einer bis dahin Bilanz von 6:1 liegt. Und dass sein Gegner nicht über die Mittel verfügt, ihm spielerisch weh tun zu können.

Nun steht Dominic Thiem also wieder im Achtelfinale, wie zuvor in Tel Aviv und Metz. In Frankreich musste sich der Österreicher in Runde zwei Hubert Hurkacz geschlagen geben, der Pole ist so etwas wie der Anti-Sousa, liegt Thiem qua Spielanlage wenig bis gar nicht. Was für Marin Cilic in dieser Form nicht gilt. Der Kroate war in Tel Aviv dennoch um ein Aitzerl besser.

Thiem gewinnt in Kitzbühel gegen Ramos-Vinolas

Einen Gegner dieses Kalibers hat Thiem in Gijon nicht zu erwarten. Es wird entweder Albert Ramos-Vinolas werden oder der Amerikaner Marcos Giron. Mit Lokalmatador Ramos-Vinolas verbindet Thiem mindestens eine sehr angenehme Erinnerung, der Spanier durfte ihm als Allererster zum Titel 2019 in Kitzbühel gratulieren. Es war der zweite Sieg im dritten Match gegen Ramos-Vinolas, der die Premierenbegegnung 2016 in Chengdu auf Hartplatz für sich entschieden hat.

Gegen Giron hat Thiem bislang einmal gespielt. Die Erinnerungen an diese Partie sind gut und auch noch recht frisch, 2021 auf dem Sand von Madrid zeigte sich Thiem in ähnlicher Geberlaune wie in Gijon gegen Sousa. Der Einzug ins Viertelfinale, wo gemäß Setzliste mit Francisco Cerundolo ebenfalls kein unüberwindbarer Gegner warten würde, sollte also möglich sein.

Hier das Einzel-Tableau in Gijon