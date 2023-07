ATP Gstaad: Dominic Thiem vs. Hamad Medjedovic im TV, Livestream, Liveticker

Dominic Thiem bekommt es im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Gstaad mit Hamad Medjedovic zu tun. Das Match gibt es als zweite Partie nach 10:30, allerdings nicht vor 12:00 Uhr live auf Sky Austria und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 09:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Noch etwas Geduld ... ist bei den österreichischen Tennisfans aus einem erfreulichen Grund gefragt, bis das Match von Dominic beginnt. Jurij Rodionov konnte gegen Zizou Bergs den zweiten Satz mit 6:4 für sich entscheiden und somit den Entscheidungsdurchgang erzwingen. Die Roy Emerson Arena ... wo Thiem als zweites Match des Tages angesetzt ist, sieht gerade noch das Match von Jurij Rodionov gegen den Belgier Zizou Bergs. Der Österreicher hat dort den ersten Satz denkbar knapp im Tie-Break mit 8:10 verloren und hält im zweiten Durchgang aktuell bei 3:3. Wir halten Sie bzgl. des Matches von Dominic auf dem Laufenden. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zum Zweitrunden-Match von Dominic Thiem beim ATP 250-Turnier in Gstaad gegen den Serben Hamad Medjedovic.

© GEPA pictures Beim ATP-Challenger in Mauthausen ging der Serbe Hamad Medjedovic gegen Dominic Thiem als Sieger vom Platz

Dominic Thiem ist mit einem Zweisatzerfolg über den Franzosen Alexandre Muller ins Achtelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Gstaad eingezogen. Dort trifft der Lichtenwörther auf den serbischen Qualifikanten Hamad Medjedovic, gegen den der Österreicher im Semfinale des Challenger-Turniers in Mauthausen überraschend in zwei Sätzen verloren hatte. Ob die Revanche gelingt?

Thiem vs. Medjedovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Hamad Medjedovic ist als zweite Partie nach 10:30 Uhr angesetzt (nicht vor 12:00 Uhr) und gibt es live auf Sky Austria, TennisTV sowie in unserem Live-Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad.