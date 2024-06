ATP Halle: Arthur Fils und Zhizhen Zhang- erfolgreiche, neue Gesichter

Mit Arthur Fils und Zhizhen Zhang stehen zwei aufregende junge Spieler im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen.

zuletzt bearbeitet: 20.06.2024, 16:58 Uhr

© TERRA WORTMANN OPEN / Mathias Schulz Arthur Fils steht in Halle im Viertelfinale

Als die üblichen Auszeichnungen der Spielergewerkschaft ATP zum Saisonende 2023 veröffentlicht wurden, stand Arthur Fils (ATP 37) als „Newcomer of the Year“ in einer sehr ehrenvollen Galerie: In jüngerer Vergangenheit waren beispielsweise Senkrechtstarter wie Carlos Alcaraz, Holger Rune oder auch der aktuelle Weltranglisten-Erste Jannik Sinner als aufstrebende Kräfte gewählt worden. „Diese Anerkennung hat mich schon sehr stolz gemacht“, sagt Fils, einer der vielversprechendsten jüngeren Profis der Tennistour. „Ich hoffe, ich kann in die Fußstapfen meiner Vorgänger treten.“

Bei den 31. TERRA WORTMANN OPEN hat der soeben 20 Jahre alt gewordene Franzose auch schon erste Ausrufezeichen auf dem Tennis-Grün gesetzt: Nach seinem glatten Achtelfinalsieg gegen Dominik Koepfer bekommt es der energiegeladene Youngster nun in HalleWestfalen mit der deutschen Nummer eins zu tun, mit Alexander Zverev (ATP 4) – in einem potenziell spektakulären Match in der Runde der letzten Acht am Freitag auf dem Centre Court. „Ich freue mich auf dieses Spiel. Es wird eine große Herausforderung“, sagte Fils, der aus dem 10.000-Einwohner-Städtchen Bandoufle stammt, etwa 25 Kilometer südwestlich von Paris gelegen.

Fils gehört zu erfrischenden neuen Gesichtern, die der 31. Turnierauflage auch ihren Stempel aufdrücken. Dazu zählt auch der 27-jährige Chinese Zhizhen Zhang (ATP 42), der für die bisher größte Überraschung beim laufenden ATP 500er-Rasenklassiker sorgte – mit dem Drei-Satz-Coup gegen den Weltranglisten-Fünften Daniil Medvedev im Achtelfinale. „Das ist ohne Zweifel einer der größten Erfolge überhaupt für mich“, erklärte Zhang.

Zhang erster Chinese in den Top 50

Zhang ist im Herrentennis so etwas wie die Erfüllung langgehegter Sehnsüchte für die chinesischen Fans – als Erster, der die magische Top-50-Grenze in der ATP-Bestenliste knackte und auf internationalem Topniveau regelmäßig mitzuhalten weiß. Auch in HalleWestfalen ist Zhang, der Mann aus der Millionenmetropole Shanghai, der erste chinesische Viertelfinalist – nächster Gegner am Freitag: US-Boy Chris Eubanks (ATP 44), der am Mittwoch Titelverteidiger Alexander Bublik ausschaltete. Zhang hatte sich nach dem Sieg gegen Koepfer übrigens noch höflich bei den vielen tausend Fans auf dem Centre Court bedankt, sich die Partie trotz des parallel laufenden EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn angeschaut zu haben. „Er ist ein toller und richtig interessanter Spieler, auf und neben dem Court“, sagte Turnierdirektor Ralf Weber.

Auch die Teilnahme von Arthur Fils ist für die Verantwortlichen der TERRA WORTMANN OPEN ein Glücksfall. Denn Superstars wie Roger Federer und Rafael Nadal halten große Stücke auf den 20-jährigen Franzosen – Nadal lud den kraftvollen Athleten zuletzt sogar für einen einwöchigen Trainingsblock in seine Akademie in Kuwait ein. „Meine Idole waren immer Roger und Rafa. Bei Rafa imponierte mir vor allem seine Leidenschaft, sein unbedingter Wille“, so Fils. „Das ist etwas, was mir auch schon half, Grenzen zu überwinden.“ In diesem Jahr erreichte Fils bereits ein Allzeithoch in der Weltrangliste – auf Platz 30. Zhang ist in Halle sogar mit einer aktuellen Bestmarke am Start, als Nummer 42.