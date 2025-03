Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov treten bei den TERRA WORTMANN OPEN 2025 an

Die TERRA WORTMANN OPEN 2025, eines der renommiertesten Tennisturniere im Vorfeld von Wimbledon, freuen sich, die Verpflichtung zweier Top-Tennisspieler bekanntzugeben: Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov werden in diesem Jahr in Halle (Westf.) ihre Kräfte messen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 09:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Terra Wortmann Open Denis Shapovalov schlägt in diesem Jahr bei den Terra Wortmann Open auf.

Félix Auger-Aliassime (ATP 18) gehört momentan zu den Top-20 Spielern im Welttennis und hat in diesem Jahr bereits in Montpellier gewonnen. In seiner Karriere konnte er bereits sieben Turniersiege verbuchen. Mit seiner herausragenden Athletik und Spielintelligenz zieht er immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Auch Denis Shapovalov (ATP 28), der als einer der vielversprechendsten und aufregendsten Talente seiner Generation gilt, wird auf dem Rasen der OWL ARENA sein Können unter Beweis stellen. Shapovalov hat in diesem Jahr gegen Casper Ruud die Dallas Open gewonnen. Beide Kanadier sind für ihre packenden Ballwechsel und ihren dynamischen, spektakulären Spielstil bekannt, der den Zuschauern mit Sicherheit spannende Matches bescheren wird.

„Es ist uns eine große Freude, mit Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov, die beide schon in den Top 10 der Weltrangliste platziert waren, zwei herausragende Talente des internationalen Tennissports bei den TERRA WORTMANN OPEN 2025 begrüßen zu dürfen“, erklärt Turnierdirektor Ralf Weber. „Diese beiden Spieler sind wahre Ausnahmeathleten und tragen maßgeblich dazu bei, die TERRA WORTMANN OPEN zu einem unvergesslichen Erlebnis für unsere Fans zu machen. Wir erwarten packende und mitreißende Matches, die das hohe Niveau des Wettbewerbs eindrucksvoll zur Geltung bringen werden.“

Mit der Verpflichtung von Auger-Aliassime und Shapovalov setzen die Organisatoren erneut auf internationale Top-Stars, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Besuchen Sie die TERRA WORTMANN OPEN (13. – 21. Juni 2025) und erleben Sie neben dem dreimaligen Grand Slam Sieger Jannik Sinner (ATP 1), der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (ATP 2) sowie Andrey Rublev (ATP 7) weitere internationale Topstars auf dem Center Court der OWL ARENA.

Die Preise und weitere Informationen sind im Internetportal der TERRA WORTMANN OPEN nachzulesen. Der Erwerb von Eintrittskarten ist sowohl unter der Tickethotline (05201) 81 80 als auch im Internet unter www.terrawortmann-open.de und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen möglich. Sie sind zudem als Print@Home- oder Mobile-Ticket buchbar. Das TICKET CENTER ist via Email unter karten@owl-arena.de zu erreichen und hat die Anschrift: Roger-Federer-Allee 4 in 33790 HalleWestfalen.