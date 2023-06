ATP Halle: Draw-Änderung! Dominic Thiem trifft in Runde 1 auf Alexander Zverev!

Dominic Thiem (ATP-Nr. 89) und Alexander Zverev (ATP-Nr. 23) treffen beim ATP-Turnier in Halle in Runde 1 aufeinander.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.06.2023, 12:03 Uhr

Der Grund dafür: Felix Auger-Aliassime, Thiems eigentlicher Erstrundengegner, zog vor Turnierbeginn zurück. Da Auger-Aliassime gesetzt war, wurde leicht modifiziert: Zverev rückt nun als Gesetzter nach und wurde umgesetzt - eben gegen Thiem.

Roberto Bautista Agut, Zverevs ursprünglicher Auftaktgegner, spielt nun gegen einen Qualifikanten oder einen Lucky Loser.

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas bleiben die Topgesetzten beim Rasenturnier in Westfalen.

Stuttgart-Finalist Jan-Lennard Struff trifft in Runde 1 auch auf einen Qualifikanten/Lucky Loser, ebenso wie Yannick Hanfmann. Oscar Otte bekommt es mit Laslo Djere zu tun, bei einem Sieg könnte Medvedev warten. Der trifft zu Beginn ebenfalls auf einen Qualifikanten/Lucky Loser.

Zverev und Thiem in Halle

Zverev und Thiem haben bereits elf Mal gegeneinander gespielt. Erstmals 2016 in München (Sieger: Thiem), zuletzt 2021 in Madrid (Sieger Zverev). Thiem führt im direkten Vergleich mit 8:3.

Das bekannteste Aufeinandertreffen der beiden fand freilich im US-Open-Finale 2020 statt, das Thiem nach einem dramatischen, wenngleich sehr nervös geführten Endspiel und einem 0:2-Satzrückstand noch gewann. Zverev hatte dabei auch im finalen Tiebreak die besseren Chancen, weil Thiem von Krämpfen geplagt war; allerdings machte dem Deutschen damals vor allem sein wackeliger Aufschlag zu schaffen. Was Thiem am Ende ausnutzte.

Auf Rasen ist es die erste Begegnung der beiden gegeneinander.

Wie haben Thiem und Zverev bislang in Halle gespielt?

In Halle hatte Thiem im Jahr 2016 mit dem Einzug ins Halbfinale sein bestes Ergebnis erreicht, er unterlag dort dem späteren Sieger Florian Mayer. Der wiederum im Finale gegen Zverev gewann. Insgesamt steht Thiem bei 4 Siegen und 4 Niederlagen.

Zverev erreichte nach 2016 auch in 2017 das Endspiel, unterlag dort dann aber Roger Federer in glatten zwei Sätzen. In den vergangenen Jahren ging es jedoch nicht mehr weiter als bis ins Viertelfinale. Insgesamt steht Zverev bei einer 12:6-Bilanz beim Rasenevent in Westfalen.

