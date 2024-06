ATP Halle live: Alexander Zverev vs. Hubert Hurkacz im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Hubert Hurkacz treffen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 13 Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 14:54 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev darf weiterhin auf den ersten Turniersieg in Halle und den damit verbundenen Premierentitel auf Rasen hoffen. Familienintern steht auf dem grünen Geläuf bislang nur der Titel seines Bruders Mischa in Eastbourne 2018 zu Buche.

Die bisherige Bilanz gegen seinen heutigen Halbfinalgegner Hubert Hurkacz sieht mit 3:0 bislang makellos aus. Jedoch musste der 27-jährige Hamburger in der letzten Begegnung beim United Cuc in Australien knapp drei Stunden lang alles in die Waagschale werfen, um den gleichaltrigen Hurkacz zu bezwingen. Zudem dürfte der Rasen als stärkster Belag des aufschlagstarken Polen gelten.

Zverev vs. Hurkacz im Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Hubert Hurkacz gibt es ab 13 Uhr Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen