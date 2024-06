ATP Halle live Finale: Jannik Sinner gegen Hubert Hurkacz im Liveticker und Livestream

Jannik Sinner trifft im heutigen Final-Showdown des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen auf Hubert Hurkacz. Das Spiel ist für 14 Uhr angesetzt und wir sind im Liveticker für euch dabei!

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 16:32 Uhr

Erstes Finale als Nummer Eins

Jannik Sinner steht erstmals in dem Endspiel der Halle Open und das als frisch gebackene Nummer Eins der Welt. Nun steht dem jungen Südtiroler mit Hubert Hurakacz ein schwieriger Gegner im Weg, diesen Erfolg mit einem Titel zu untermauern. Sinners Weg bis ins Finale war zudem alles andere als “easy going”. Der Grand-Slam-Champion spielte fantastischen Tennis, musste sich aber durch die ersten drei Runden in jeweils drei Sätze kämpfen. Er bezwang zunächst Tallon Griekspoor, dann Fabian Marozsan und im Viertelfinale Jan-Lennard Struff. Im Halbfinale besiegte er Zhang Zhizhen in zwei Sätzen. Bei Titelgewinn könnte auch direkt ein weiterer Meilenstein in der jungen Karriere Sinners gefeiert werden. Denn bisher fehlt in der langen Liste der insgesamt 13 ATP-Titel des 22-jährigen noch ein Titel auf dem grünen Belag. Vielleicht ist in Ostwestfalen die Zeit dafür gekommen.

Hubert Hurkacz und die Liebe zum Rasenbelag

Hurkacz und Rasenbelag- das passt. Hurkacz und die Halle Open passen auch, denn bereits 2022 konnte sich der Pole zum Champion in Ostwestfalen küren. Er besiegte damals unter anderem Nick Kyrgios und Daniil Medvedev auf seinem Weg zum Titelgewinn. Dieses Jahr lief es bislang recht reibungslos für den Weltranglistenneunten. Ohne Satzverlust zog der 27-jährige in das Endspiel der Halle Open ein. Auf seinem Weg dorthin bezwang er zuerst Flavio Cobolli, James Duckworth und Marcos Giron. Im gestrigen Halbfinale gelang Hurkacz ein Zwei-Satz-Sieg gegen French-Open-Finalist Alexander Zverev. Der Weltranglistenneunte ist also mehr als in Form und bereit den Weltranglistenersten herauszufordern.

Die Bilanz ist ausgeglichen

Natürlich spricht die Ranglistenplatzierung für sich, aber man nie voraussagen was passiert. Jedes Match ist unterschiedlich. Ein Blick auf die vergangenen Matches der beiden Spieler zeigt eine ausgeglichene Statistik. Zwei Siege gingen an Sinner, zwei an Hurkazc, inklusive Titelgewinn in Miami 2021. Kein Match davon wurde auf Rasen ausgetragen. Das letzte Spiel war 2023 in Monte Carlo, bei dem Sinner in drei Sätzen gewinnen konnte.

Sinner vs. Hurkacz im Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Hubert Hurkacz gibt es ab 14 Uhr Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und bei uns im Liveticker.