ATP Halle live: Jan-Lennard Struff vs. Jannik Sinner im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Jannik Sinner treffen im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 16:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Aller guten Dinge sind Drei - könnte das Motto heute bei Jan-Lennard Struff lauten. Vor seinem heutigen Viertelfinale beim ATP-500er-Turnier in Halle/Westfalen musste sich der Warsteiner seinem heutigen Gegner Jannik Sinner bereits zweimal geschlagen geben. Beide Niederlagen geschahen dieses Jahr auf Masters-Ebene in Indian Wells und Monte Carlo jeweils in zwei Sätzen.

Auf heimischem Boden weiß der deutsche Davis-Cup-Spieler jedoch immer zu überzeugen, wie sein in München errungener erster ATP-Titel noch einmal unterstrich. Mit dem Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas im Rücken wird der 34-jährige mit seiner Aufschlagstärke auf Rasen alles in die Waagschale werfen, um dem Weltranglistenersten aus Südtirol ein maximal unangenehmer Gegner zu sein.

Struff vs. Sinner im Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Jannik Sinner gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen