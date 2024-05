ATP Halle: Mit Hurkacz nun sechs Top-Ten-Spieler am Start

Sechs Top Ten-Spieler bei Deutschlands wichtigstem Tennisturnier: Mit der Verpflichtung von Hubert Hurkacz (ATP 9), dem Turnierchampion des Jahres 2022, ist Turnierdirektor Ralf Weber ein weiterer Coup für die 31. TERRA WORTMANN OPEN vom 15. bis 23. Juni 2024 gelungen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.05.2024, 10:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Der 27-jährige Pole hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und macht somit das halbe Dutzend an Profis aus der „Bel Etage“ des Welttennis voll. Neben Hurkacz schlagen außerdem Jannik Sinner (ATP 2), Daniil Medvedev (ATP 4), Alexander Zverev (ATP 5), Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Andrey Rublev (ATP 8) in Halle auf.

„Dass sich die besten Profis der Welt regelmäßig in Halle auf Wimbledon vorbereiten, ist eine tolle Bestätigung für unsere herausragende Arbeit und macht mich sehr stolz“, so Turnierchef Weber. „Wir haben mit unserem Teilnehmerfeld in den letzten Jahren Queens eindeutig den Rang abgelaufen.“ Es ist das erste Mal in der 30-jährigen Turniergeschichte des Rasenevents, dass sechs Top Ten-Spieler in der OWL ARENA dabei sein werden. 2021 hatten bereits genauso viele Profis aus den ersten zehn der Weltrangliste gemeldet, allerdings musste Stefanos Tsitsipas nach den French Open kurzfristig wegen Erschöpfung absagen.

Auch die neue Verpflichtung erfreut Ralf Weber: „Mit Hubert Hurkacz haben wir jetzt einen weiteren Spieler verpflichtet, der weiß, wie man in Halle gewinnen kann und auf Rasen zu den absoluten Top-Favoriten zählt.“ Neben dem Halle-Titel 2022 kann Hurkacz auch den Einzug in das Wimbledon-Halbfinale 2021 vorweisen, als er mit Roger Federer den wohl erfolgreichsten Rasenspieler aller Zeiten in drei Sätzen bezwang. Der Pole freut sich auf die Rückkehr in die OWL ARENA: „Ich habe fantastische Erinnerungen an das Turnier und kann es kaum erwarten, wieder vor den Fans aufzutreten.“

Wortmann AG verlängert Titelsponsoring

Eine weitere gute Nachricht verzeichnen die TERRA WORTMANN OPEN auch im Bereich Sponsoring: Die Wortmann AG übernimmt auch 2025 das Namensrecht an Deutschlands bedeutendstem Tennisturnier. Damit setzen der IT-Hersteller aus Hüllhorst und die veranstaltende OWL Sport & Event GmbH & Co. KG ihre seit drei Jahren bestehende Partnerschaft fort. Das Rasentennisturnier trägt seit 2022 den Namen TERRA WORTMANN OPEN. Seit 2020 ist die Wortmann AG außerdem auch Gesellschafter der Betreibergesellschaft der OWL ARENA.

Für Ralf Weber, Turnierdirektor TERRA WORTMANN OPEN und geschäftsführender Gesellschafter OWL ARENA, ist die Vertragsverlängerung ein äußert positives Zeichen: „Wir sind sehr dankbar für die langjährige Unterstützung und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft. Wir sind überzeugt, dass diese Verlängerung dazu beitragen wird, das Turnier langfristig auf ein neues Level zu heben und noch mehr Tennisfans zu begeistern.“ Mit sechs Top Ten-Spielern zählen die TERRA WORTMANN OPEN zu den am hochkarätigsten besetzen Turnieren der 500er-Kategorie auf der gesamten ATP-Tour. Die Spiele des Rasenevents werden in über 150 Ländern weltweit übertragen.

Auch Sven Wortmann, Mitglied des Aufsichtsrats der Wortmann AG, betont die Wichtigkeit des Titelsponsorings für das Familienunternehmen: „Seit der Übernahme der Namensrechte für das Turnier hat sich unsere Markenbekanntheit vor allem im B2C-Bereich deutlich gesteigert. Zudem ist der Turnierbesuch für unsere Geschäftspartner aus aller Welt ein absolutes Highlight.“ Man freue sich sehr, den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit der OWL Sport & Event GmbH & Co. KG fortzusetzen: „Es ist eine strategische Partnerschaft, in der die Terra Wortmann Open als internationales Leuchtturmevent der zentraler Baustein sind.“