ATP Halle: Showmatch von Mischa Zverev und Dustin Brown am Qualifikationssonntag

Die Besucher des ATP Halle müssen auch in diesem Jahr zum Start des Haller 500er-Events nicht auf unterhaltsames Spitzentennis verzichten: Am Qualifikationssonntag (16. Juni 2024) tritt nämlich Mischa Zverev um 15.00 Uhr auf dem Court 1 gegen Publikumsliebling und Rasenspezialist Dustin „Dreddy“ Brown zum mitreißenden Showmatch an – und diese Partie können die Zuschauer sogar kostenlos erleben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 20:34 Uhr

© Getty Images Dustin Brown bestreitet im Rahmen des ATP Halle ein Showmatch gegen Mischa Zverev.

Der 39-jährige Deutsch-Jamaikaner Brown versucht derzeit nach vielen hartnäckigen Verletzungen im Doppel wieder auf die Profitour zurückzukehren. Seine größten Erfolge feierte der Mann mit den auffälligen Rastalocken auf dem grünen Rasen, als er 2014 Spaniens Superstar Rafael Nadal in Halle bezwang und diesen Erfolg 2015 in der zweiten Runde von Wimbledon sensationell wiederholen konnte. Turnierdirektor Ralf Weber erklärt, warum Brown der perfekte Spieler für ein unterhaltsames Showmatch ist: „Dustin steht auf dem Court für absoluten Spielwitz und Spektakel. Bei ihm muss man immer das Unmögliche erwarten.“

Browns Gegner ist Mischa Zverev, Bruder und Manager von Olympiasieger Alexander Zverev und ebenfalls erfolgreicher Tennisprofi. Der 36-jährige Linkshänder schaffte es 2017 bis auf Rang 25 der Weltrangliste, als er unter anderem das Viertelfinale der Australian Open erreichte und dabei mit gnadenlosem Serve-and-Volley-Spiel Gegner wie Aufschlagriese John Isner und den damals an Position eins gesetzten Andy Murray bezwingen konnte. 2018 gewann der in Moskau geborene Zverev seinen einzigen ATP-Titel im englischen Eastbourne – und zwar auf Rasen. „Ich freue mich immer, in Halle zu Gast zu sein und besonders, hier wieder auf dem Court stehen zu dürfen. Es ist ein Turnier, dass wir Zverevs immer mit der ganzen Familie genießen können“, so Mischa Zverev.

Das Showmatch ist derweil nicht das einzige Highlight am Eröffnungswochenende. „Wir haben für das erste Wochenende ein großartiges Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt“, erläutert Turnierdirektor Ralf Weber. So können die Besucher am Samstag (15. Juni) und Sonntag (16. Juni) bei freiem Eintritt über die Turnieranlage flanieren und unterschiedlichste kulinarische Gaumenfreuden sowie ein vielseitiges Shoppingangebot genießen. Dazu sorgen „Marquess“ (Samstag) und „Deluxe the Radioband“ (Sonntag) nach Spielende auf der Show-Bühne für beste musikalische Unterhaltung. Außerdem wird an beiden Tagen Kinderschminken für die kleinen Turniergäste angeboten.

Auch das Thema Fußball kommt während der Heim-Europameisterschaft nicht zu kurz. So werden während der gesamten Turnierwoche ausgewählte Highlight-Partien der UEFA EURO 2024 auf der Show-Bühne gestreamt. Dazu ist als EM-Experte der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann zu Gast.