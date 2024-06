ATP Halle/Westfalen: Sinner eröffnet gegen Griekspoor, Zverev gegen einen Qualifikanten

Turnierfavorit Jannik Sinner eröffnet beim ATP-500-Event in Halle/Westfalen gegen Tallon Griekspoor. Alexander Zverev kennt seinen Auftaktgegner noch nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.06.2024, 14:26 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev führen das Feld an

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner bekommt es in seinem ersten Rasenmatch im Jahr 2024 mit Tallon Griekspoor zu tun. Das ergab die am Samstag durchgeführte Auslosung in Halle/Westfalen. Im Viertelfinale droht dem Italiener ein Duell mit Jan-Lennard Struff oder Stefanos Tsitsipas. Der Grieche eröffnet seinerseits gegen Wildcard-Starter Henri Squire.

Im Halbfinale könnte Sinner auf den an Position drei gesetzten Daniil Medvedev treffen. Der US-Open-Sieger von 2021 spielt zunächst gegen Nuno Borges und könnte es danach mit Sebastian Ofner zu tun bekommen. Der Österreicher bestreitet seine Auftaktpartie gegen Zhizhen Zhang. Auch Titelverteidiger Alexander Bublik landete in der oberen Turnierhälfte.

Die Hoffnungen der deutschen Tennisfans ruhen unterdessen auf Alexander Zverev. Der French-Open-Finalist ist in Halle/Westfalen an Position zwei gesetzt und eröffnet gegen einen Qualifikanten. Danach würde Lorenzo Sonego oder Miomir Kecmanovic warten, potentieller Viertelfinalgegner ist Felix Auger-Aliassime.

Mit Andrey Rublev, Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz sind drei weitere Mitfavoriten auf den Titel in der unteren Tableauhälfte zu finden.

Das Einzel-Tableau in Halle/Westfalen