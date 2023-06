ATP HalleWestfalen: Alexander Zverev startet auch im Doppel - mit Andrey Rublev

Alexander Zverev wird in HalleWestfalen auch im Doppel an den Start gehen. Der Lokalmatador schlägt gemeinsam mit Andrey Rublev auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2023, 15:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev steigt in HalleWestfalen auch im Doppel in die Rasensaison ein

Marcelo Melo und Karen Khachanov sind grad nicht zur Hand - da haben sich Alexander Zverev und Andrey Rublev, die sich seit Jugendjahren bestens kennen, vielleicht gedacht: Na gut, dann spielen halt wir beide im Doppel beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen. Khachanov, der in diesem Jahr mit Rublev in Miami schon einen ATP-Masters-1000-Titel im Doppel geholt hatte, musste für Halle verletzt passen.

Der buchstäblich doppelte Einsatz von Alexander Zverev bedeutet aber auch: Der gebürtige Hamburger hat seine in Paris vor dem Halbfinale gegen Casper Ruud erlittene Verletzung am Oberschenkel offenbar auskuriert. Rublev/Zverev eröffnen gegen die beiden US-Amerikaner Nathaniel Lammons und Jackson Withrow. Im Einzel hat Zverev mit Roberto Bautista Agut ja eine ziemlich harte Nuss gezogen.

Krawietz trifft auf Mies

Angeführt wird das Doppel-Tableau von Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer, die sich im vergangenen Jahr in Roland Garros zu Champions krönen konnten. An POsition zwei sind Marcel Granollers und Horacio Zeballos gesetzt.

Aus deutscher Sicht kommt es in Runde eins gleich zu einem Spitzentreffen: Denn Tim Pütz und Kevin Krawietz treffen auf Andreas Mies und dessen brasilianischen Partner Marcel Demoliner. Krawietz und Mies haben bekanntlich zweimal die French Open gewonnen, bevor sie sich Ende vergangener Saison getrennt hatte. Oscar Otte und Jan-Lennard Struff eröffnen gegen Hubert Hurkacz und Jannik Sinner.

Auch zwei Österreicher finden sich im 16er-Tableau: Alexander Erler und Lucas Miedler haben in Runde eins den Chilenen Nicolas Jarry und den Brasilianer Rafael Matos zugelost bekommen.

Hier das Doppel-Tableau in HalleWestfalen