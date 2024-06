ATP HalleWestfalen: Großartige Besetzung am Dienstag

Am Dienstag sind beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen Jannik Sinner, Alexander Zverev, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas Tsitsipas gefordert.

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 20:15 Uhr

© TERRA WORTMANN OPEN/Mathias Schulz Stefanos Tsitsipas beim Training in HalleWestfalen

Am zweiten Hauptfeld-Spieltag gibt es bei Deutschlands wichtigstem Herrentennis-Wettbewerb ein wahres Schaulaufen der Superstars. Auf dem Centre Court sind Jannik Sinner (22), die Nummer eins der Weltrangliste, Olympiasieger Alexander Zverev sowie Top Ten-Mann Andrey Rublev (ATP 6) und Griechenlands Tennis-Ass Stefanos Tsitsipas (ATP 11) im Einsatz. „Das ist eins der hochkarätigsten Programme, das jemals an einem Tag bei uns angesetzt worden ist“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber. „Auch auf den Courts 1 und 2 sind herausragende Partien zu sehen.“

ATP-Spitzenreiter Jannik Sinner trifft zum persönlichen Turnierstart im zweiten Spiel in der OWL ARENA auf den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 27) und weiß, dass höchste Konzentration geboten ist: „Tallon hat schon einen erfolgreichen Turnierstart auf Rasen hinter sich. Es wird eine harte Prüfung.“ Griekspoor war beim ATP-Event in Hertogenbosch bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Zverev im deutschen Duell mit Otte

French Open-Finalist Alexander Zverev (27/ATP 4) trifft im prickelnden deutschen Vergleich auf den in der Qualifikation überzeugenden Oscar Otte (ATP 474) – Otte hatte vor zwei Jahren mit einem Sensationslauf bis ins Halbfinale für Furore bei den TERRA WORTMANN OPEN gesorgt. „Ich will meine Chance nutzen“, sagte Otte vor der Partie, die nicht vor 16.00 Uhr auf dem Centre Court beginnen wird. Favorit Zverev weiß, dass der 30-jährige Rheinländer nicht an seiner gegenwärtigen Ranglisten-Platzierung zu messen ist: „Ich muss sehr fokussiert an das Spiel herangehen.“

Den Auftakt auf dem Centre Court macht um 12.00 Uhr der Weltranglisten-Sechste Andrey Rublev, der auf US-Boy Marcos Giron (ATP 53) trifft. Besonderen Reiz verspricht auch das letzte Tagesmatch in der OWL ARENA zwischen Tsitsipas und Wildcard-Starter Henri Squire (ATP 181) aus Duisburg.

Titelverteidiger Bublik auf Court 1

Auf Court 1 ist nicht vor 13.00 Uhr Titelverteidiger Alexander Bublik (Kasachstan/ATP 17) gegen Qualifikant James Duckworth aus Australien im Einsatz. Bublik hatte auf dem Weg zum Pokalcoup im letzten Jahr Sinner (Aufgabe im Viertelfinale), Zverev (Halbfinale) und Rublev (Finale) ausgeschaltet. Das dritte Tagesmatch auf dem anderen großen Hauptplatz bestreiten der ehemalige Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini (Italien/ATP 65) und der US-amerikanische Qualifikant Alex Michelsen (ATP 61). In der letzten Tagespartie auf Court 1 ist das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Lloyd Glasspool/Jean-Julien Rojer (England/Niederlande) gefordert.

Das topgesetzte Doppel Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italien) bestreitet das letzte Tagesmatch auf Court 2 gegen die deutsch-niederländische Kombination Tallon Griekspoor/Jan-Lennard Struff. Im Einzel wird Struff seine Erstrundenpartie gegen den Italiener Luciano Darderi erst am Mittwoch absolvieren.