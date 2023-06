ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 14:22 Uhr

Es wird die achte Begegnung zwischen Zverev und Shapovalov werden, der Deutsche hat in der Bilanz die Nase noch mit 4:3-Siegen vorne. Das letzte Match gab es bei den Australian Open 2022, da gewann Shapovalov in drei Sätzen.

Der Kanadier hatte sich bereits am Montag mit einem Sieg gegen Lloyd Harris seinen Platz im Achtelfinale verdient, Zverev legte am Dienstag gegen Dominic Thiem nach.

Zverev vs. Shapovalov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Denis Shapovalov gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen