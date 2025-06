ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Marcos Giron treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turmiers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei ATP TennisTV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 15:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Mit dreifacher Zielsetzung dürfte Alexander Zverev zum ATP-500-Turnier nach Halle gereist sein. Ein finaler Triumph wäre nicht nur sein erster Titelgewinn in Westfalen, sondern auch sein erster überhaupt auf Rasen. Zudem möchte er bestimmt im internen Familienduell gleichziehen, schließlich konnte sein Bruder Mischa 2018 seinen einzigen ATP-Titel auf dem grünen Geläuf in Eastbourne einfahren.

Nicht gerade ungelegen dürfte dem deutschen Olympiasieger von Tokio der Auftaktgegner Macos Giron kommen, schließlich gingen alle drei bisherigen Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner an den 28-jährigen Hamburger. Und gerade die letzten beiden Partien waren ohne Satzverlust "a gmahde Wiesn” für den deutschen Davis-Cup-Spieler.

Zverev vs. Giron - hier gibt es einen Livestream!

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marcos Giron gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei ATP Tennis TV sowie in unserem Liveticker.