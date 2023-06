ATP HalleWestfalen live: Jan-Lennard Struff vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Alexander Bublik treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 10:23 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in Halle zum dritten Mal auf Alexander Publik.

Die bisherigen beiden Treffen gegen den Kasachen Alexander Bublik auf der ATP-Tour konnte der Warsteiner Jan-Lennard Struff auf Sand und Hard Court für sich entscheiden. Auf Rasen treffen sich die beiden Protagonisten zum ersten Mal.

Struff vs. Bublik – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Alexander Bublik gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau aus HalleWestfalen