ATP HalleWestfalen: Medvedev und Titelverteidiger Bublik fliegen raus

Daniil Medvedev und Alexander Bublik sind beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen in der zweiten Runde gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 18:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev ist in Halle gestrauchelt

Da wird sich Daniil Medvedev aber ordentlich ärgern: Der Russe führte gegen Zhizhen Zhang im dritten Satz schon mit einem Break und später im Tiebreak mit 5:3 - musste sich am Ende aber doch mit 3:6, 6:2 und 6:7 (5) geschlagen geben. Zhang, der in Runde eins gegen Sebastian Ofner in drei Sätzen besiegen konnte, zog damit ins Viertelfinale des Traditionsturnier in HalleWestfalen ein.

Dort trifft der Chinese auf Christopher Eubanks. Der US-Amerikaner, 2023 Sieger auf dem Rasen auf Mallorca, konnte sich gegen Titelverteidiger Alexander Bublik mit mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3 durchsetzen.

Jan-Lennard Struff hatte den Fans in Halle zuvor ein wahres Drama beschert: Der Lokalmatador benötigte zehn (!) Matchbälle, um sich gegen Luciano Darderi mit 6:7 (5), 6:4 und 7:6 (10) seinen Achtelfinalplatz zu sichern. Morgen geht es für Struff gegen Stefanos Tsitsipas.

Hier das Einzel-Tableau in Halle