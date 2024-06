ATP HalleWestfalen: Sinner gewinnt erstes Match als offizielle Nummer eins

Jannik Sinner, seit ein paar Tagen offiziell Weltranglisten-Erster, ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Tallon Griekspoor in das ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 16:29 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist erfolgreich in die Rasensaison 2024 gestartet

Guter Auftakt für Jannik Sinner in HalleWestfalen. Erstmals trat der Südtiroler als Nummer eins der Welt an, hatte im ersten Satz gegen Tallon Griekspoor auch durchaus seine Probleme - gewann aber schließlich mit 6:7 (8), 6:3 und 6:2.

Nach seinem Halbfinal-Aus in Roland-Garros gegen Carlos Alcaraz hatte sich Jannik Sinner die vergangene Woche freigenommen. Tallon Griekspoor dagegen konnte zuhause in ´s-Hertogenbosch die Vorschlussrunde erreichen - und also schon Rasenpraxis sammeln.

Im Achtelfinale spielt Sinner nun gegen Fabian Maroszan. Der Ungar hatte schon am Montag Roman Safiullin aus Russland in drei Sätzen besiegt.

Im ersten Match des Tages gab es eine kleine Überraschung. Da unterlag Andrey Rublev, im Vorjahr im Endspiel von Halle, nämlich Marcus Giron mit 4:6 und 6:7(5). Titelverteidiger Alexander Bublik ist dagegen ins Achtelfinale eingezogen. Der Kasache gewann gegen Max Purcell mit 7:6 (1) und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Halle