ATP HalleWestfalen: Sinner und Hurkacz meistern Achtelfinale

Jannik Sinner gewinnt auch sein zweites Match als Weltranglistenerster. Der Südtiroler zieht mit einem Drei-Satz-Sieg in das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Ostwestfalen ein. Doppelpartner und fünf gesetzter Hubert Hurkacz konnte sich in zwei Sätzen behaupten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.06.2024, 16:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Ein erfolgreiches Achtelfinale für das Doppelteam Sinner und Hurkacz. Beide können sich über den Viertelfinaleinzug freuen und mit der Siegeslaune in ihr Doppelmatch starten, welches direkt nach dem beendeten Match von Sinner angesetzt ist. Für den Südtiroler heißt es also schneller Platzwechsel und weiter gehts.

Aber ein bisschen Pause um durchzuatmen ist hoffentlich erlaubt, denn das Match war keineswegs ein leichtes für den 22-jährigen Sinner. Der Ungar Fabian Marozsan forderte den Weltranglistenersten vor allem in den ersten beiden Sätzen heraus. Beide Spieler präsentierten tolles Tennis, auffällig jedoch waren die ungenutzten Breakchancen des Südtirolers in den ersten beiden Sätzen. Den ersten Satz gewann der Australian-Open-Champion mit 6:4, den zweiten Satz musste er im Tiebreak 6:7 (4:7) abgeben. Nach dem verlorenen zweiten Satz nahm Sinner nochmal neuen Schwung auf und erspielte sich zügig und souverän die 4:1-Führung. Nach 2.14 Stunden und bei 5:3 verwandelte Sinner direkt den ersten Matchball und gewann somit auch das zweite Rasen-Match der Saison. Leichter wird es im Viertelfinale allerdings nicht: Sinner trifft entweder auf Stefanos Tsitsipas oder Jan-Lennard Struff. Das Achtelfinale gibt es hier bei uns im Liveticker.

Auch der an fünf gesetzten Hubert Hurkacz fand mit dem Australier James Duckworth einen ebenwürdigen Gegner. Vor allem im ersten Satz begegneten sich beide Spieler auf Augenhöhe und der australische Qualifikant brachte den erfahrenden Polen durchaus in Bedrängnis. Im Tiebreak behielt Hurkacz aber die Überhand und sicherte sich so den ersten Satz mit 7:6 (3). Im zweiten Satz steigerte sich der 27-jährige Weltranglistenachte nochmals und brauchte nur ein Break um den zweiten Satz mit 6:4 zu beenden. Als nächstes trifft der Titelverteidiger von 2022 entweder auf Marcos Giron oder Matteo Berrettini.

Hier das Einzel-Tableau der Halle Open