tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

ATP Hamburg: Casper Ruud müht sich zum Auftakterfolg gegen Sebastian Baez

Turnierfavorti Casper Ruud tat sich in der ersten Runde des ATP-World-Tour-500-Turniers in Hamburg gegen den Argentinier Sebastian Baez überraschend schwer, steht schlussendlich aber im Achtelfinale der Sandplatz-Veranstaltung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2023, 20:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Casper Ruud ist nach seiner Finalniederlage beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Bastad erfolgreich ins 500er-Event am Hamburger Rothenbaum gestartet: Der an Nummer eins gereihte Norweger bezwang zum Auftakt den Argentinier Sebastian Baez in drei Sätzen 6:3, 1:6, 6:3. Nun geht es für den Turnierfavoriten mit Cristian Garin aus Chile gegen einen weiteren Südamerikaner.

2020 war Ruud in der Hansestadt bis ins Halbfinale vorgedrungen, scheiterte dort aber in zwei klaren Sätzen am Russen Andrey Rublev, gegen den er auch das Endspiel am Sonntag in Bastad in zwei Durchgängen verloren geben musste.

Eine richtige Nervenschlacht boten sich am Court M2 der an sieben gereihte Alejandro Davidovich Fokina (Spanien) und Luca Van Assche. Nach 3:12 Stunden setzte sich der 19-jährige Franzose mit 3:6, 7:6 (5), 6:4 durch. Van Assche ist damit auch der kommende Gegner von Alexander Zverev oder Maximilian Marterer, die noch Mittwochabend ihre Achtelfinalpartie bestreiten.

Nicht vergessen: Die Hamburg European Open könnt ihr auf ServusTV live verfolgen.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg.