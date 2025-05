ATP Hamburg: Bitteres Aus! Zverev verliert verfrüht beim Heimturnier

Im Zeichen des Favoriten-Aus am Rothenbaum: Im Achtelfinale des ATP-500-Turniers musste Topfavorit Alexander Zverev ein knappes Zweit-Runden-Aus gegen Alexander Müller einstecken. Der Heimmatador verlor mit 3:6, 6:4, 7:6 (5) gegen den Franzosen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 20:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Hier das Match zum Nachlesen

Zusammen mit der Hamburger Nachmittagssonne betrat Heimfavorit Alexander Zverev den Center Court am Rothenbaum. Justin Engel hatte den Zuschauern schon ordentlich eingeheizt, und die hanseatischen Fans waren bereit für den Topgesetzten des ATP-500-Turniers.

Der Titelverteidiger von 2023 und Finalist des Vorjahres bekam es im Achtelfinale mit Alexandre Müller aus Frankreich zu tun. Im direkten Vergleich führte der Deutsche mit 2:0 Siegen. Seinen letzten Erfolg gegen Müller konnte Zverev bei den Münchner BMW Open vor einem Monat verbuchen. Mit 6:4 und 6:1 tat sich der Deutsche damals nicht allzu schwer gegen den 40. der Welt.

So sehr es sich die Zuschauer auch wünschten – heute sah das anders aus.

Müller gewann etwas überraschend und zügig den ersten Satz mit 6:3. Zverev wirkte nicht voll präsent und schenkte seinem französischen Gegner zu viele einfache Punkte. Ohne eine einzige Breakchance und mit neun unerzwungenen Fehlern beendete der Hamburger den ersten Satz.

Eine Achterbahnfahrt bis zum Schluss

So schnell der erste Satz abgegeben war – so schnell gelang das Comeback. 3:0 für Zverev, jetzt schien auf einmal alles nach Plan zu laufen. Doch erneut schlichen sich Fehler ein, Müller holte zum 3:3 auf. Die Zuschauer feuerten den Heimmatador lautstark an und der Center Court wurde mit Jubelrufen zum Leben erweckt. Nach drei abgewehrten Breakbällen gegen sich, glückte der schlussendliche Satzgewinn zum 6:4. Zverev war im letzten Moment aufgewacht.

Im Zeichen des gesamten Matches verlief auch dieser zunächst achtebahnfahrt-mäßig: Hervorragenden Punkten folgten leichte Fehler. Das 0:2 gegen sich verwandelte Zverev in ein letztendliches 6:5, das Break zum Matchgewinn blieb aus – Tiebreak! Nach langen Ballwechseln beendete Zverev mit einer Rückhand-Longline ins Netz die Achtelfinalpartie. Mit keiner zufriedenstellend Leistung verlässt der Weltranglistendritte das Turnier in Richtung Paris.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg