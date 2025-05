ATP Hamburg Open live: Alexander Zverev vs. Alexandre Muller im TV, Liveticker und Livestream

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Bitpanda Hamburg Open auf Alexandre Muller. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 19:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Alexandre Muller

Holt sich Alexander Zverev unmittelbar vor den French Open weiteres Selbstvertrauen? Der Weltranglistendritte trifft am Mittwoch im Achtelfinale der Bitpanda Hamburg Open auf den Franzosen Alexandre Muller. In der ersten Runde hatte sich Zverev gegen Aleksandar Kovacevic in zwei Sätzen behauptet.

Zverev, der sein Heimatturnier 2023 für sich entscheiden konnte, stand Muller im Laufe seiner Karriere bereits zweimal gegenüber. Sowohl 2024 bei den US Open als auch in diesem Jahr in München blieb der Deutsche ohne Satzverlust.

Zverev vs. Muller - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexandre Muller gibt es ab 16:00 Uhr live im TV bei Sky und DF1 sowie im Livestream bei WOW und TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg