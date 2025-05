ATP Hamburg: Zverev meistert Auftaktprobe

Bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg schaffte Alexander Zverev den Sprung in die zweite Runde. Der Heimfavorit besiegte den US-amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 6:1 und 7:6 (4).

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 20:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Hier das Match zum Nachlesen

Von Johanna Brauer aus Hamburg

Ein solider erster Auftritt des Hamburgers beim traditionsreichen Turnier am Rothenbaum – allerdings mit einem kleinen Tief im zweiten Satz.

Im ersten Durchgang lief zunächst alles nach Plan: Zverev überzeugte mit einem präzisen ersten Aufschlag und einer hohen Punkteverwertung, sodass Satz Eins zügig mit 6:1 an Zverev ging. Auch im zweiten Satz ging der Deutsche mit 4:2 in Führung. Doch Kovacevic kämpfte sich zurück und glich erst zum 4:4 und dann zum 6:6 aus. Mit dem Hamburger Publikum im Rücken und völlig konzentriert überwand Topfavorit den kleinen Durchhänger und kämpfte sich in den Tiebreak, wo er mit dem dritten Matchball die Partie für sich entschied.

Erst in allerletzter Sekunde hatte der Sieger aus 2023 für das Turnier in der Hansestadt seine Zusage gegeben. Eine spezielle „A+ Wildcard“ der Veranstalter machte die Teilnahme des Hamburgers noch möglich. Jannik Sinner, Holger Rune und Stefanos Tsitsipas sagten kurzfrsitig ab.

Rublev weiter – Zufrieden aber noch nicht

Ebenfalls eine Runde weiter ist Andrey Rublev. Der Drittgesetzte des Turniers setzte sich mit 6:4 und 6:3 gegen Damir Dzumhur durch. Wirklich zufrieden war der Russe aber nicht. Er hätte die Bälle teilweise nicht richtig getroffen und außerdem fühle er sich alles andere als fit, wie er nach seinem gewonnenen Match verriet.

„Ich gebe natürlich mein Bestes für das Match am Mittwoch“, bestätigte Rublev, der entweder auf Struff oder den Youngster Justin Engel treffen wird. Falls Engel die Partie gewinnt, kündigte der aktuell 17. der Welt an, noch etwas Recherche betreiben zu müssen: „Den anderen Deutschen (Justin Engel) kenne ich gar nicht. Ich müsste ihn noch etwas studieren und kennenlernen. Struffi kenne ich schon eine lange Zeit.“

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg